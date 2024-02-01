Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Популярность «наземного метро» в Екатеринбурге выросла почти в 1,5 раза на фоне включения новых станций в зону единого городского тарифа

2024-02-01 15:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Жители Екатеринбургской агломерации в 2024 году стали чаще выбирать для поездок «наземное метро». В январе в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ) в пригородных поездах совершили поездку 220 тыс. пассажиров, что на 46% больше показателя аналогичного периода 2023 года (до ввода ЕГТ).

На значительный рост популярности электричек повлияло включение в зону ЕГТ с января 2024 года новых станций и остановочных пунктов СвЖД: Арамиль, Исеть, Кедровка, Решеты, 479 км, Белоярская Застава, Бобровка, Будка, Верхняя Пышма. Музей, Синие Камни, Гать, Липовая, Мельница. За месяц с этих станций возможностью проезда внутри агломерации по фиксированной цене 37 рублей воспользовались порядка 25 тыс. пассажиров. Наиболее востребованными стали Кедровка (+77% к январю 2023 года), Будка (+44%), Бобровка (+43%). Рост от 20% до 40% показали станции и остановочные пункты Верхняя Пышма. Музей, 479 км, Липовая, Арамиль, Решеты, Исеть.

Благодаря введению ЕГТ (действует с 24 февраля 2023 года) электрички удалось интегрировать в систему общественного транспорта столицы Урала. Возможность совершить в границах муниципалитета поездку любой дальности за фиксированную стоимость, экономия времени в пути и удобное расписание привлекли на железнодорожный транспорт новых пассажиров. Электрички позволяют в любую погоду попасть из отдаленных районов Екатеринбурга в центральные, минуя транспортные заторы. Пассажирам доступны 7 направлений, по которым курсируют 123 пригородных поезда; в летнем графике их количество вырастет до 133.

Уточнить расписание и приобрести билет можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», пригородных кассах и терминалах самообслуживания АО «Свердловская пригородная компания». Действуют все виды льгот, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонная скидка 50% для школьников, студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет обслуживаются бесплатно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

