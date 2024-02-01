В 2024 году Горьковская железная дорога запустит 7 новых туристических маршрутов

13:49

Горьковская железная дорога совместно с АО «ВВППК» и АО «Содружество», а также при поддержке региональных правительств разработала 7 новых пригородных туристических железнодорожных маршрутов в 2024 году.

На территории Нижегородской области будет реализовываться тематический образовательный проект по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. Также начнет свое курсирование новый пригородный поезд для туристов Нижний Новгород – Сейма.

В 1 половине 2024 года будут запущенны новые маршруты в республиках Татарстан и Удмуртия. Так, во время путешествия на пригородном поезде Казань – Старое Аракчино пассажиры смогут посетить Вселенский храм, являющийся мировым символом единения культуры и религии. В рамках нового тура Ижевск – Агрыз – Набережные Челны появится возможность побывать на производственной площадке легендарного завода «Камаз» и в Татарском драматическом театре.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, развитие пригородного туризма является одной из приоритетных задачей ГЖД. Для этого железнодорожники создают максимально комфортные условия для путешественников, закупая современный подвижной состав отечественного производства. Они отвечают всем требованиям по перевозке организованных групп пассажиров. Благодаря этому туристы будут довольны новыми маршрутами.

Впервые планируется курсирование туристических поездов по мультимодальным маршрутам Нижний Новгород – Ужовка – Большое Болдино, Казань – музей «Остров град – Свияжск» и Нижний Новгород – Киселиха – Городец. Это позволит жителям из разных уголков России посетить исторические объекты архитектуры, входящие в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Продолжат свое движение пригородные поезда на полигоне Горьковской магистрали по излюбленным направлениям в рамках ретротура Нижний Новгород – Арзамас – Нижний Новгород и тематического тура «Полярный экспресс».

Отметим, что в прошлом году туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, воспользовались почти 40 тыс. пассажиров. Это на 70% больше, чем за 2022 год, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.