В 2023 году спрос на услугу хранения вещей в новых автоматических камерах на вокзалах Забайкальской магистрали вырос на 28%

В 2023 году на вокзалах Забайкальской железной дороги пассажиры оставляли ручную кладь и багаж в камерах хранения нового поколения свыше 73 тыс. раз. Это на 28% больше, чем в предыдущем году.

Первые камеры хранения нового типа на ЗабЖД появились в июне 2021 года на вокзалах станций Чита-2, Карымская, Забайкальск, Шилка, Чернышевск-Забайкальский, Могоча, Белогорск, Благовещенск, Свободный, Шимановская, Магдагачи и Завитая. В прошлом году обновленная услуга стала доступна на станциях Петровский Завод, Хилок, Борзя, Приаргунск, Ерофей Павлович, Сковородино, Тыгда, Ледяная и Бурея. В настоящее время ее оказывают на 21 вокзале ЗабЖД.

Чаще всего автоматические камеры хранения в 2023 году арендовали посетители вокзалов станций Чита-2 – 45 тыс. раз и Благовещенск – 16 тыс. раз. Также пользовалась спросом услуга хранения вещей в Белогорске – 3,2 тыс. раз и Свободном – 2,1 тыс. раз.

В отличие от стационарных камер хранения новый сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. Кроме того, действует гибкая система почасовой тарификации.

Услуги автоматических камер хранения нового образца оплачиваются в том числе с помощью QR-кода. Это позволяет минимизировать очереди, а также проводить операции бесконтактным способом. Вся информация по оплате направляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента.

Для удобства посетителей автоматические камеры хранения располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Их работа организована без выходных и круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.