2024-02-02 16:16
В 2023 году двухэтажными поездами, курсирующими по Куйбышевской железной дороге, перевезено около 2,5 млн пассажиров
В 2023 году двухэтажными поездами формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» по Куйбышевской железной дороге было перевезено порядка 2,5 млн пассажиров, что на 21% больше, чем за 2022 год.

Двухэтажные вагоны оснащены современными кондиционерами, биотуалетами, системами контроля безопасности. В каждом купе предусмотрены индивидуальные розетки.

Для комфортной поездки маломобильного пассажира и его сопровождающего в составе поездов предусмотрены вагоны со специальными купе увеличенной площади, а также подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления.

В настоящее время со станций Куйбышевской железной дороги двухэтажными поездами можно путешествовать по маршрутам Самара – Москва, Тольятти – Москва, Ульяновск – Москва, Орск – Самара – Москва, Уфа – Имеретинский Курорт и Пенза – Москва.

Получить больше информации и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

