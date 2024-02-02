Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры двух пригородных поездов Красноярской железной дороги смогут экономить время в пути

2024-02-02 09:20
Пассажиры двух пригородных поездов Красноярской железной дороги смогут экономить время в пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7 февраля утренние пригородные поезда – Базаиха – Снежница (курсирует по средам) и Базаиха – Кача (по субботам) будут отправляться со станции Красноярск раньше: в 10:52 вместо 11:01. В результате время электричек в пути сократится на 9 минут: прибытие на станцию Снежница – в 11:46 (вместо 11:55), прибытие на станцию Кача – в 12:07 (вместо 12:16).

Кроме того, с 9 февраля пятничный маршрут Базаиха – Красноярск будет продлен до станции Снежница. Отправление со станции Базаиха в 10:06, отправление со станции Красноярск в 10:52, прибытие на станцию Снежница в 11:46.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru