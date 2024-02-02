Пассажиры двух пригородных поездов Красноярской железной дороги смогут экономить время в пути

09:20

С 7 февраля утренние пригородные поезда – Базаиха – Снежница (курсирует по средам) и Базаиха – Кача (по субботам) будут отправляться со станции Красноярск раньше: в 10:52 вместо 11:01. В результате время электричек в пути сократится на 9 минут: прибытие на станцию Снежница – в 11:46 (вместо 11:55), прибытие на станцию Кача – в 12:07 (вместо 12:16).

Кроме того, с 9 февраля пятничный маршрут Базаиха – Красноярск будет продлен до станции Снежница. Отправление со станции Базаиха в 10:06, отправление со станции Красноярск в 10:52, прибытие на станцию Снежница в 11:46.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.