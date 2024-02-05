Об организации перевозок пассажиров с Черноморского побережья в связи с ситуацией на участке Дагомыс – Лоо

Во время восстановительных работ пассажирские поезда будут отправляться до мест назначения со станций:

Лазаревская (№ 310 Адлер – Воркута, № 360 Адлер – Калининград, № 104 Адлер – Москва, № 84 Адлер – Москва, № 80 Адлер – Архангельск, № 118 Адлер – Самара, № 346 Адлер – Нижневартовск);

Якорная Щель (№ 642 Адлер – Ростов, № 138 Имеретинский Курорт – Нижний Новгород, № 36 Адлер – Санкт-Петербург, № 102 Адлер – Москва, № 118 Имеретинский Курорт – Саратов);

Лоо (№ 830 Аэропорт Сочи – Анапа, № 804 Имеретинский Курорт – Краснодар, № 822 Имеретинский Курорт – Краснодар, № 816 Роза-Хутор – Краснодар).

Добраться до этих станций пассажиры смогут на специально выделенных автобусах.

Тех, кто ожидает отправления поезда, информируем обо всех подробностях по смс.

Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производятся в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.

Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).