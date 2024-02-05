Об организации перевозок пассажиров с Черноморского побережья в связи с ситуацией на участке Дагомыс – Лоо

Во время восстановительных работ пассажирские поезда будут отправляться до мест назначения со станций:
Добраться до этих станций пассажиры смогут на специально выделенных автобусах.
Тех, кто ожидает отправления поезда, информируем обо всех подробностях по смс.
Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производятся в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.
Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).