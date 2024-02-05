Около 10 тыс. куб. м селевых масс остается убрать, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье

17:21

Многочасовые дожди в районе Сочи вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков.

Установленный РЖД специальный пост мониторинга на перегоне Дагомыс — Лоо первым прошедшей ночью зафиксировал этот процесс и позволил предотвратить более серьезные последствия.

Сейчас железнодорожники очищают пути, в настоящий момент убрано более 4800 куб. м грунта, однако сход селевых масс продолжается. Чтобы остановить их и обеспечить безопасный пропуск поездов, ведется сбор грунта со склона. Предстоит убрать еще около 10 тыс. куб. м породы.

Делаем все возможное, чтобы ускорить восстановление движения.

