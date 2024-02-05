Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Около 10 тыс. куб. м селевых масс остается убрать, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье

2024-02-05 17:21
Около 10 тыс. куб. м селевых масс остается убрать, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Многочасовые дожди в районе Сочи вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков.

Установленный РЖД специальный пост мониторинга на перегоне Дагомыс — Лоо первым прошедшей ночью зафиксировал этот процесс и позволил предотвратить более серьезные последствия.

Сейчас железнодорожники очищают пути, в настоящий момент убрано более 4800 куб. м грунта, однако сход селевых масс продолжается. Чтобы остановить их и обеспечить безопасный пропуск поездов, ведется сбор грунта со склона. Предстоит убрать еще около 10 тыс. куб. м породы.

Делаем все возможное, чтобы ускорить восстановление движения.

Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить на нашем сайте в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru