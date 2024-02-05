Около 10 тыс. куб. м селевых масс остается убрать, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье

Многочасовые дожди в районе Сочи вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков.
Установленный РЖД специальный пост мониторинга на перегоне Дагомыс — Лоо первым прошедшей ночью зафиксировал этот процесс и позволил предотвратить более серьезные последствия.
Сейчас железнодорожники очищают пути, в настоящий момент убрано более 4800 куб. м грунта, однако сход селевых масс продолжается. Чтобы остановить их и обеспечить безопасный пропуск поездов, ведется сбор грунта со склона. Предстоит убрать еще около 10 тыс. куб. м породы.
Делаем все возможное, чтобы ускорить восстановление движения.
Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить на нашем сайте в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).