Маршруты ряда пригородных поездов сокращены на Черноморском побережье

- пригородные поезда №№ 6802, 6804, 6812, 6810, 6814 Имеретинский Курорт – Туапсе будут курсировать сообщением Имеретинский Курорт – Сочи;
- поезда №№ 6806, 6808, 6832 Имеретинский Курорт – Туапсе устанавливаются сообщением Лазаревская – Туапсе;
- поезда №№ 6006, 6004, 6016 Аэропорт Сочи – Туапсе курсируют сообщением Аэропорт Сочи – Сочи;
- поезд № 6046 Аэропорт Сочи – Туапсе курсирует сообщением Лазаревская – Туапсе;
- поезд № 6045 Туапсе – Аэропорт Сочи установлен сообщением Лазаревская – Туапсе;
- поезд № 6022 Аэропорт Сочи – Лазаревская курсирует сообщением Аэропорт Сочи – Сочи;
- поезд № 6101 Лазаревская – Роза Хутор устанавливается сообщением Сочи – Роза Хутор.
Кроме того, 5 февраля отменены пригородные поезда:
- № 6803 Туапсе – Имеретинский Курорт;
- № 6006 Аэропорт Сочи – Туапсе;
- № 6004 Аэропорт Сочи – Туапсе;
- № 6831 Туапсе – Имеретинский Курорт;
- № 6003 Туапсе – Аэропорт Сочи;
- № 6009 Туапсе – Аэропорт Сочи;
- № 6013 Туапсе – Имеретинский Курорт;
- № 6014 Имеретинский Курорт – Туапсе;
- № 6807 Туапсе – Имеретинский Курорт;
- № 6809 Туапсе – Имеретинский Курорт;
- № 6820 Имеретинский Курорт – Сочи;
- № 6027 Сочи – Аэропорт Сочи.