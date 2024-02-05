В 2023 году пассажиры Дальневосточной магистрали забыли в вагонах почти 1,6 тыс. личных вещей

10:03

В 2023 году пассажиры поездов, курсирующих по Дальневосточной магистрали, забыли в вагонах почти 1,6 тыс. личных вещей. Чаще всего терялись телефоны и зарядные устройства, зонтики, документы и предметы гардероба.

В течение прошлого года сервисом поиска воспользовались и нашли забытые предметы более 240 человек, большинство из них – во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Нерюнгри и Тынде.

Напомним: если пассажир оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо обратиться к дежурному по вокзалу или заполнить электронную заявку в разделе «Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД» или на сайте lost.fpc.ru. В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Воспользоваться сервисом поиска забытых предметов можно в течение 30 дней с момента поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.