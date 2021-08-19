Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание электричек на участке Дубна – Большая Волга МЖД изменится 21 августа в связи с проведением триатлона

2021-08-19 12:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В субботу, 21 августа, на участке Дубна – Большая Волга из расписания выведут 6 пригородных поездов в связи с проведением на территории округа 9-го дубненского триатлона «Николов Перевоз».

Корректировки коснутся, в основном, дневных пригородных поездов: № 6120 Кубинка-1 – Дубна, № 6177 Дубна – Кубинка-1, № 6245 Дубна – Голицыно, № 6388 Москва-Бутырская – Дубна, № 6106 Звенигород – Дубна и № 6389 Дубна – Москва-Пассажирская-Смоленская. Они будут курсировать по укороченному маршруту до остановочного пункта Большая Волга.

Напомним, что с 17 августа по 26 сентября электропоезда следуют без остановки на платформе Карманово в связи с реконструкцией инфраструктуры.

Просим пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

