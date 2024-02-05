Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье

2024-02-05 07:31
РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для нормализации движения поездов на участке Туапсе – Адлер.

4 февраля в 22:47 в связи с продолжительными обильными осадками на перегоне Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс на пути, по предварительным данным, в объеме более 5 тыс. куб. м.

К ликвидации последствий стихии привлечены специальная техника и более 100 железнодорожников.

Ведется восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, и селевые массы продолжают сходить на путь.

Движение поездов на участке приостановлено. В настоящее время до 4 часов задержано 6 пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим.

На участке Дагомыс – Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, следующих поездами «Ласточка» в аэропорт Сочи и из аэропорта Сочи на север.

В РЖД создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.

5 февраля отменяются пригородные поезда:

  • № 6803 Туапсе – Имеретинский Курорт;
  • № 6831 Туапсе – Имеретинский Курорт;
  • № 6003 Туапсе – Аэропорт Сочи;
  • № 6009 Туапсе – Аэропорт Сочи;
  • № 6013 Туапсе – Имеретинский Курорт;
  • № 6014 Имеретинский Курорт – Туапсе;
  • № 6807 Туапсе – Имеретинский Курорт;
  • № 6809 Туапсе – Имеретинский Курорт;
  • № 6820 Имеретинский Курорт – Сочи;
  • № 6027 Сочи – Аэропорт Сочи.
