Пассажиры оценили новую концепцию питания в уральских поездах и выбрали любимые блюда

15:41

На СвЖД подвели итоги первого года действия новой концепции питания в поездах дальнего следования, где нет вагонов-ресторанов. Услуга тестируется в скорых поездах Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» № 50/49 Екатеринбург – Сургут и № 59/60 Сургут – Москва с января 2023 года.

В пути пассажиры могут заказывать полноценные горячие завтраки, обеды или ужины, приготовленные на фабриках-кухнях профессиональными поварами. Это стало возможным благодаря тому, что год назад в этих поездах появилось специальное оборудование для организации питания. Холодильные установки позволяют поддерживать оптимальный температурный режим для хранения пищи, а в специальных печах проводники разогревают выбранные пассажирами блюда.

В течение года услугой воспользовались более 40 тыс. пассажиров, которые приобрели свыше 57 тыс. рационов питания. Наибольшей популярностью пользовались куриная котлета с запеченным картофелем (более 6,5 тыс. заказов), солянка (более 4 тыс.), суп-лапша с курицей и блинчики с ветчиной и сыром (по 4 тыс. заказов). Из сладкого наиболее популярными оказались медовик и сливочно-творожный десерт.

В целом, новый концепт пришелся пассажирам по вкусу: они оставили почти 1 тыс. положительных отзывов. В 2024 году в меню такого формата питания появились новинки: каши на воде и на молоке, грибной суп-пюре, круассаны.

Ознакомиться с полным ассортиментом и сделать заказ можно у проводника, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.