Перевозки пассажиров «Ласточками» на Горьковской железной дороге в январе текущего года выросли на 16%

12:08

Скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом в январе 2024 года перевезено почти 300 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – более 275 тыс., по маршруту Нижний Новгород – Киров – порядка 15 тыс. пассажиров.

С 1 июня 2023 года ежедневно между Нижним Новгородом и Ивановом курсирует новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За первый месяц 2024 года на маршруте перевезено 5,4 тыс. пассажиров.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский напомнил, что скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5- и 10-вагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

