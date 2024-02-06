Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров «Ласточками» на Горьковской железной дороге в январе текущего года выросли на 16%

2024-02-06 12:08
Перевозки пассажиров «Ласточками» на Горьковской железной дороге в январе текущего года выросли на 16%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом в январе 2024 года перевезено почти 300 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – более 275 тыс., по маршруту Нижний Новгород – Киров – порядка 15 тыс. пассажиров.

С 1 июня 2023 года ежедневно между Нижним Новгородом и Ивановом курсирует новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За первый месяц 2024 года на маршруте перевезено 5,4 тыс. пассажиров.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский напомнил, что скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5- и 10-вагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

