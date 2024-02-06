Пассажирские поезда, задержанные на Черноморском побережье в результате схода селя, вводятся в график

В настоящее время задержка большинства поездов не превышает 3 часов.
На участке Дагомыс – Якорная Щель пассажиры подвозятся к поездам автомобильным транспортом. Уже доставлено около 15 тыс. пассажиров из 50 поездов. Задействовано более 30 автобусов.
Поезда, направляющиеся к Черноморскому побережью, пока следуют до станций:
Далее, до места назначения, пассажирам предложено добраться на специально выделенных автобусах или электропоездах «Ласточка».
В пригородном сообщении на Черноморском побережье сокращены маршруты 8 поездов. Курсирование еще 19 пригородных поездов полностью отменено.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).