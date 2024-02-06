Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажирские поезда, задержанные на Черноморском побережье в результате схода селя, вводятся в график

2024-02-06 10:42
Пассажирские поезда, задержанные на Черноморском побережье в результате схода селя, вводятся в график
В настоящее время задержка большинства поездов не превышает 3 часов.

На участке Дагомыс – Якорная Щель пассажиры подвозятся к поездам автомобильным транспортом. Уже доставлено около 15 тыс. пассажиров из 50 поездов. Задействовано более 30 автобусов.

Поезда, направляющиеся к Черноморскому побережью, пока следуют до станций:

  • Лазаревская (№ 13 Саратов – Имеретинский курорт, № 43 Москва – Адлер, № 101 Москва – Адлер);
  • Лоо (№ 821 Краснодар – Имеретинский Курорт, № 815 Краснодар – Роза Хутор, № 829 Анапа – Аэропорт Сочи);
  • Якорная щель (№ 629 Владикавказ – Адлер, № 301 Минск – Адлер, № 353 Пермь – Имеретинский Курорт);
  • Туапсе (№ 35 Санкт-Петербург – Адлер, № 103 Москва – Адлер).

Далее, до места назначения, пассажирам предложено добраться на специально выделенных автобусах или электропоездах «Ласточка».

В пригородном сообщении на Черноморском побережье сокращены маршруты 8 поездов. Курсирование еще 19 пригородных поездов полностью отменено.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

