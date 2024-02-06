Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание двух пригородных поездов в Амурской области на Забайкальской железной дороге изменится с 17 февраля

2024-02-06 09:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 17 февраля по техническим причинам вносятся изменения в график движения пригородных поездов № 6234 сообщением Ерофей Павлович – Сковородино и № 6233 сообщением Сковородино – Ерофей Павлович.

Поезд № 6234 сообщением Ерофей Павлович – Сковородино будет отправляться в поездку со станции Ерофей Павлович на 5 минут раньше – в 05:15 вместо 05:20. Прибытие на все остановки – так же на 5 минут раньше.

Поезд № 6233 сообщением Сковородино – Ерофей Павлович будет отправляться в поездку со станции Сковородино на 7 минут позже – в 15:32 вместо 15:25. Прибытие на все остановки – так же на 7 минут позже.

Время указано местное.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

