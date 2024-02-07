Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За первый год работы экспозицию «Дорогой мужества» на вокзале Старый Оскол посетили более 6,5 тыс. человек

2024-02-07 16:59
За первый год работы экспозицию «Дорогой мужества» на вокзале Старый Оскол посетили более 6,5 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Экспозицию «Дорогой мужества», открытую на вокзале станции Старый Оскол в День освобождения города от немецко-фашистских оккупантов 5 февраля 2023 года, посетили более 6,5 тыс. человек, в том числе пассажиры экскурсионного ретропоезда на паровозной тяге «Дорогой мужества», который курсирует по выходным по маршруту Старый Оскол – Сараевка (Курская область), а также жители Старого Оскола, Белгорода и других городов Черноземья.

В павильонах экспозиции представлены предметы и документы, рассказывающие о трудовом подвиге местных жителей и железнодорожников, построивших в 1943 году всего за 32 дня «Дорогу мужества» – 95-километровую железнодорожную линию Старый Оскол – Ржава. В ходе ее строительства было возведено 56 искусственных сооружений, в том числе 10 мостов, 2 пункта водоснабжения и 8 остановочных площадок. Расстояние доставки грузов до передовой было сокращено на 200 км, и Красная Армия была обеспечена всем необходимым, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

