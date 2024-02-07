Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2023 году пассажиры Свердловской железной дороги получили более 34 тыс. консультаций через справочные видеотерминалы

2024-02-07 16:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы, установленные на вокзалах СвЖД, воспользовались 34,8 тыс. человек. По сравнению с предыдущим годом количество звонков операторам выросло на 20%.

Современные интерактивные устройства (пришли на смену традиционным справочным бюро) установлены более чем на 350 вокзальных комплексах страны, в том числе на вокзалах Свердловской магистрали Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск-1, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево, Нягань, а также в модульном вокзальном павильоне на ст. Шарташ в Екатеринбурге.

Справочные видеотерминалы круглосуточно помогают пассажирам получить оперативные ответы на вопросы о движении поездов, работе вокзальных комплексов, наличии и стоимости билетов, вариантах проезда с пересадкой и другую информацию. Необходимые данные благодаря удобному интерфейсу можно найти самостоятельно или воспользоваться услугами консультанта по видеосвязи.

Пассажиры высоко оценили удобство видеосервиса. В 2023 году больше всего видеозвонков поступило от посетителей вокзалов Екатеринбург (18,2 тыс.) и Пермь-2 (7 тыс.), следом идут Тюмень и Пыть-Ях – 1,6 тыс. и 1,3 тыс. звонков соответственно.

Для слабослышащих пассажиров доступна консультация на русском жестовом языке. На вокзалах СвЖД в прошлом году ей воспользовались 59 человек – на 23% больше, чем в предыдущем, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

