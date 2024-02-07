Более 20 тыс. куб. м селевой массы убрано с железнодорожного полотна на Черноморском побережье

12:28

На перегоне Дагомыс – Лоо в Краснодарском крае продолжаются работы по устранению последствий схода селевого потока, в результате которого вечером 4 февраля были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

С начала восстановительных работ на данном участке убрано свыше 20 тыс. куб. м грунта. К ликвидации последствий стихии привлечено более 180 специалистов, 2 восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другая спецтехника, необходимая для расчистки железнодорожного полотна.

В настоящее время с пути, расположенного ближе к горной стороне, остается убрать порядка 3,5 тыс. куб. м грунта. Кроме того, запланированы работы по террасированию проблемного участка протяженностью более 300 м, а также восстановлению подпорной стенки и скально-обвальной сигнализации.

Напомним, что 7 февраля на этом участке было возобновлено движение по одному из путей (расположенному ближе к морю). В 04:56 здесь прошел поезд № 305 сообщением Москва – Сухум. На данный момент по перегону Дагомыс – Лоо уже проследовало 15 поездов. Параллельно на участке Дагомыс – Якорная Щель продолжается доставка пассажиров поездов автобусами. К настоящему времени, таким образом, перевезено порядка 20 тыс. человек.

В ОАО «РЖД» продолжает действовать оперативный штаб по координации восстановительных работ под руководством главы компании Олега Белозёрова.