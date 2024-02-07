Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Льготы для жителей Забайкальского края для поездок в пригородных поездах по Забайкальской железной дороге сохранились в объеме 2023 года

Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте по Забайкальской железной дороге в 2024 году граждане, проживающие в Забайкальском крае, могут воспользоваться преимуществами по оплате стоимости проездных документов в таком же объеме, как и в 2023 году.

В частности, федеральные льготы предусмотрены для 11 категорий получателей социальных услуг. Региональная скидка в размере 50% от общей стоимости проезда предоставляется четырем категориям жителей Забайкальского края.

Дети не старше 7 лет проезжают бесплатно. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении детей. При этом проезд детей в возрасте до 7 лет в поездах пригородного сообщения без сопровождения взрослых не допускается.

Оформление льготных проездных документов, в том числе гражданам-получателям социальных услуг, пенсионерам-железнодорожникам осуществляется только при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Подробную информацию о праве бесплатного проезда и 50% скидке можно узнать на официальном сайте АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

