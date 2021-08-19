Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре увеличится количество вагонов в «Ласточке» Москва – Санкт-Петербург

2021-08-19 14:00
В связи с высоким спросом на поездки в сентябре «Ласточки» Москва – Санкт-Петербург по пятницам и воскресеньям будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов).

Из Москвы в Санкт-Петербург сдвоенная «Ласточка» отправится в первый рейс 3 сентября и будет совершать поездки по 24 сентября, а из Санкт-Петербурга в Москву она будет курсировать с 5 по 26 сентября.

Приобрести билеты на поезда можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

При покупке билетов различные категории пассажиров могут воспользоваться специальными тарифными предложениями. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» – на 20%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД. 

