Восстановили движение поездов по одному из путей на Черноморском побережье

06:32

В 04:56 первый поезд прошел по перегону Дагомыс – Лоо, где селевым потоком была повреждена железнодорожная инфраструктура. До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать через участок в реверсивном режиме.

Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются. В них задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника.

В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.

Предпринимаем все необходимые меры для ввода поездов в график.