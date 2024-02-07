Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восстановили движение поездов по одному из путей на Черноморском побережье

2024-02-07 06:32
Восстановили движение поездов по одному из путей на Черноморском побережье
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 04:56 первый поезд прошел по перегону Дагомыс – Лоо, где селевым потоком была повреждена железнодорожная инфраструктура. До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать через участок в реверсивном режиме.

Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются. В них задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника.

В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.

Предпринимаем все необходимые меры для ввода поездов в график.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru