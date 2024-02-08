Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание движения пригородных поездов в сообщении Калининград – Советск временно изменится с 16 февраля

2024-02-08 10:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пригородные поезда из Калининграда в Советск и в обратном направлении с 16 февраля по 31 марта 2024 года будут курсировать по измененному расписанию.

В частности, поезда из Советска будут отправляться на 11 минут раньше действующего расписания: утренний рейс – в 06:20, вечерний, курсирующий по воскресеньям, ­– в 17:54. Измененным графиком они будут следовать до о. п. Богатово. Время прибытия в Калининград останется прежним – 08:53 и 20:33 соответственно.

В обратном направлении поезд будет отправляться с Южного вокзала согласно действующему расписанию – в 18:21 и следовать измененным графиком после о. п. Богатово. В Советск поезд будет прибывать в 20:51.

Изменения в расписании связаны с необходимостью снижения скорости движения поездов на части маршрута для обеспечения безопасности перевозки пассажиров и минимизации рисков столкновения с дикими животными в период миграции.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

