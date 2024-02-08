Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзалах Забайкальской железной дороги отмечают рост популярности сервиса по получению информации через видеотерминалы

2024-02-08 09:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первый месяц 2024 года пассажиры совершили 528 звонков через видеотерминалы на вокзалах Забайкальской железной дороги. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего пользователи осуществляли запросы на вокзалах станций Чита-2 – 301 вызов и Благовещенск – 126.

Новые информационно-справочные системы обеспечивают обратную связь со специалистами ОАО «РЖД» и позволяют всем желающим оперативно получить необходимые сведения о железнодорожных пассажирских перевозках.

Чаще всего людей интересуют вопросы наличия и стоимости билетов на поезда, изменения в расписании движения, а также путь отправления или прибытия поезда.

Отметим, что в 2023 году пассажиры воспользовались информационно-справочными системами на ЗабЖД почти 12 тыс. раз. Особенно востребованы были видеотерминалы на вокзалах станций Чита-2, откуда поступило 6885 звонков, и Благовещенск, где услугой воспользовались 4825 человек.

Больше всего вопросов поступало в весенне-летние месяцы. Так, в мае терминалы помогли 1279 пассажирам, в июне – 1290, в июле – 1565, в августе – 1382.

Всего на вокзалах Забайкальской магистрали установлено 26 видеотерминалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

