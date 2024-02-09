В 2023 году сервис РЖД по поиску забытых вещей помог уральцам найти и вернуть оставленные в поезде вещи более 4 тыс. раз

В 2023 году благодаря специальному сервису ОАО «РЖД» пассажиры смогли разыскать и вернуть более 4 тыс. предметов, забытых в поездах Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании». СвЖД фиксирует рост востребованности этой услуги на 5% по сравнению с 2022 годом.

Как правило, в каждом сезоне среди утерянных вещей есть свои «лидеры». Зимой пассажиры оставляют в поездах коньки, шарфы, шапки, варежки, весной – саженцы, кроссовки, палки для спортивной ходьбы, летом – солнцезащитные очки, купальные принадлежности, бейсболки, осенью – зонты и ветровки.

Независимо от сезона пассажиры часто теряют документы, наушники, зарядные устройства, электронные гаджеты, украшения, детские игрушки, косметички. Иногда они забывают необычные предметы: так, в 2023 году в уральских поездах проводники находили cамовар, кактус в горшке, рулонные шторы, электрогриль и страусиное перо.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в вагоне, ему необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 цифры документа, на который был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Сервис поиска забытых вещей работает с 1 марта 2019 года. Всего с момента запуска услуги в уральских поездах дальнего следования было найдено и возвращено пассажирам почти 14 тыс. предметов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.