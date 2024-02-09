В январе 2024 года продажи билетов через мобильные приложения на пригородные поезда Юго-Восточной железной дороги выросли в 1,8 раза

В январе 2024 года продажи билетов через мобильные приложения на пригородные поезда Юго-Восточной железной дороги выросли в 1,8 раза

10:43

В январе через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород» было приобретено 28,8 тыс. билетов на пригородные поезда, курсирующие в границах ЮВЖД, что более чем в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года (15,6 тыс. билетов). Всего в минувшем году таким способом оформлено почти 278 тыс. билетов (рост – более чем в 1,5 раза к 2022 году).

Наибольшим спросом пользовались электронные проездные документы на пригородные поезда, курсирующие по маршрутам Воронеж-1 – Усмань – Грязи-Воронежские, Воронеж-1 – Лиски – Россошь, Воронеж-1 – Касторная-Курская – Курск, Воронеж-1 – Старый Оскол – Белгород, Белгород – Курск, Белгород – Прохоровка, Мичуринск-Уральский – Тамбов-1, Воронеж-1 – Липецк.

Напомним, что купить билет на пригородные поезда через мобильные приложения можно в любое удобное время без комиссии. После покупки необязательно распечатывать бумажный вариант, достаточно сохранить электронную версию непосредственно на мобильном устройстве – так она будет доступна для просмотра разъездному кассиру даже при отсутствии доступа в интернет.

Помимо приобретения проездных документов, через приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород» можно оплатить провоз багажа, посмотреть актуальное расписание движения поездов и стоимость проезда, а также обратиться к специалистам компании-перевозчика по вопросам улучшения организации пригородных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.