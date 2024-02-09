Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание и маршрут движения поездов в сообщении Калининград – Санкт-Петербург временно изменятся с 30 апреля

2024-02-09 10:25
Расписание и маршрут движения поездов в сообщении Калининград – Санкт-Петербург временно изменятся с 30 апреля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Временное расписание и маршрут движения поездов Калининград – Санкт-Петербург будут действовать с 30 апреля по 31 мая.

Поезд № 79 Санкт-Петербург – Калининград 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 мая будет отправляться с Московского вокзала в 06:55 ­– на 3 часа 18 минут раньше действующего расписания. Маршрут пройдет через станции Бологое, Осташков и Великие Луки без заезда в Великий Новгород. От станции Невель-2 в Псковской области поезд проследует согласно графику с прибытием в Калининград на следующий день в 13:32 по местному времени.

Поезд № 80 Калининград ­­– Санкт-Петербург 30 апреля проследует обычным маршрутом через Великий Новгород, но измененным графиком движения. В Великом Новгороде поезд сделает остановку на три минуты позже – в 16:35. Время прибытия в Санкт-Петербург останется прежним – 20:25 (мск).

Поезд № 80, который отправится из Калининграда 7 мая, прибудет в Санкт-Петербург на следующий день на 1 час 30 минут позже действующего расписания – в 21:55 (мск). Поезд № 80 Калининград – Санкт-Петербург 14, 21 и 28 мая будут в северной столице позже обычного графика на 1 час 15 минут – в 21:40 (мск).

Изменения в графике и маршруте движения поездов связаны с плановым ремонтом участка пути в Псковской области. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

