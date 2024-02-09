Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге в праздничные дни февраля и марта назначено 18 дополнительных поездов

2024-02-09 10:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога в период февральских и мартовских праздничных дней вводит в график 18 дополнительных поездов дальнего сообщения. Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям в период с 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта 2024 года.

Между Казанью и Москвой назначено 6 дополнительных поездов. Также столицу свяжут 4 дополнительных поезда с Кировом.

Отметим, что между Кировом и Санкт-Петербургом также будут курсировать 8 дополнительных поездов.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

