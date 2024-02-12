Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В праздничные дни марта можно будет совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск

2024-02-12 14:03
В праздничные дни марта можно будет совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» со станции Самара Куйбышевской железной дороги туристы смогут отправиться в путешествие в столицу Республики Мордовии.

Путешествие тематическим поездом по маршруту Самара – Саранск – Самара позволит познакомиться с самобытной культурой Мордовии, увидеть знаковые достопримечательности ее столицы, попробовать национальные блюда.

Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары в четверг, 7 марта, и прибудет в Саранск на следующий день, 8 марта. Обратно пассажиры вернутся 9 марта.

За один день путешественники узнают, почему Саранск называют «столицей роз России», познакомятся с национальной кухней и обычаями. Ярким событием экскурсионной программы станет посещение балета «Эсмеральда» в Государственном музыкальном театре имени И. М. Яушева.

В состав поезда будут включены современные двухэтажные вагоны. В них есть все необходимое для комфортной поездки: кондиционеры, биотуалеты, зарядки для мобильных устройств.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru