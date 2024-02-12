В праздничные дни марта можно будет совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск

В праздничные дни марта можно будет совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск

14:03

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» со станции Самара Куйбышевской железной дороги туристы смогут отправиться в путешествие в столицу Республики Мордовии.

Путешествие тематическим поездом по маршруту Самара – Саранск – Самара позволит познакомиться с самобытной культурой Мордовии, увидеть знаковые достопримечательности ее столицы, попробовать национальные блюда.

Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары в четверг, 7 марта, и прибудет в Саранск на следующий день, 8 марта. Обратно пассажиры вернутся 9 марта.

За один день путешественники узнают, почему Саранск называют «столицей роз России», познакомятся с национальной кухней и обычаями. Ярким событием экскурсионной программы станет посещение балета «Эсмеральда» в Государственном музыкальном театре имени И. М. Яушева.

В состав поезда будут включены современные двухэтажные вагоны. В них есть все необходимое для комфортной поездки: кондиционеры, биотуалеты, зарядки для мобильных устройств.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.