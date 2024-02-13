В 2023 году на Сахалине пассажирские перевозки «Орланами» увеличились почти на 20%

В 2023 году на островной магистрали в пригородном сообщении рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан» перевезено более 380 тыс. пассажиров (+19,6% к 2022 году).

Из 8 маршрутов, по которым на Сахалине курсируют РА-3, наибольший пассажиропоток отмечается на западном побережье. В течение года на направлении Южно-Сахалинск – Томари перевезено 79,3 тыс. пассажиров, Холмск – Чехов – Томари – 60,9 тыс., Южно-Сахалинск – Корсаков – 60,4 тыс., Южно-Сахалинск – Поронайск – более 68 тыс.

На маршруте Южно-Сахалинск – Дальнее-1, интегрированном в систему городского транспорта, уже перевезено более 60,8 тыс. пассажиров.

В августе 2023 года открыт новый маршрут между станциями Новоалександровка и Христофоровка, на котором уже перевезено 11,6 тыс. человек.

Напомним: РА-3 начали курсировать на пригородных пассажирских направлениях Сахалина с 1 сентября 2019 года. Современный и комфортабельный подвижной состав, получивший по инициативе жителей острова название «Орлан», быстро приобрел популярность у пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.