На российских вокзалах будет обновлена система пассажирской навигации

2024-02-14 16:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Об этом сообщил 14 февраля в ходе заседания итогового правления ОАО «РЖД» заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников. Он подвел итоги перевозок пассажиров на сети российских железных дорог в 2023 году и озвучил основные задачи на 2024 год.

Среди приоритетных направлений деятельности пассажирского блока холдинга «РЖД» он выделил обновление инфраструктуры и подвижного состава, цифровизацию, развитие доступной среды и т. д.

«По-новому подходим к реконструкции и строительству вокзалов: проводим полное обновление, сохраняя при этом их исторический облик и создавая дополнительные сервисы для пассажиров», – сказал Иван Колесников.

Отметим, что в текущем году планируется обновить 48 вокзалов (например, в Грозном, Нерехте, Переславле-Залесском, Калязине) и 195 пассажирских платформ.

Замглавы РЖД также проанонсировал новую систему пассажирской навигации на вокзалах, направленную на создание бесшовного информационного пространства на всем маршруте следования пассажира. Особое внимание уделено деталям: продумана эргономика всех устройств, предельно упрощен доступ пассажиров к интерактивным панелям, обновление информации происходит централизованно – через единый информационный центр изменения одновременно поступают на все динамические табло. Пилотный проект новой системы навигации планируется реализовать в этом году на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде, а потом тиражировать на всю сеть российских железных дорог.

Рассказывая об обновлении подвижного состава, Иван Колесников акцентировал внимание на том, что холдинг приобретает максимальный объем подвижного состава, который предлагается машиностроителями: в 2023 году закуплено более 800 пассажирских вагонов, а в текущем планируется закупить почти 900 (550 вагонов для поездов дальнего следования, 235 вагонов для пригородного сообщения и 103 вагона нового российского электропоезда «Финист»).

«Обновление парка подвижного состава положительно влияет на динамику уровня удовлетворенности пассажиров. На тех маршрутах, куда мы ставим новые вагоны, неизменно фиксируем рост объемов перевозок», – подчеркнул замглавы РЖД.

Для удобства пользователей электронных сервисов ОАО «РЖД» ежегодно совершенствуется мобильное приложение и сайт компании.

«В этом году планируем внедрить более 300 улучшений, которые сделают наши веб-ресурсы более функциональными и интуитивно понятными», – сообщил заместитель генерального директора.

Так, в 2024 году планируется завершить перевод автоматизированной системы «Экспресс-3» на новую импортонезависимую платформу, запустить клиентский сервис «Лист ожидания», внедрить мобильную версию веб-портала ОАО «РЖД», дополнить мобильное приложение «РЖД Пассажирам» сервисом оплаты билетов и услуг с помощью Mir Pay, обновить концепцию программы лояльности «РЖД Бонус» с разделением на уровни и расширением перечня предоставляемых услуг участникам программы и т. д.

