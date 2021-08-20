Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый способ оплаты услуг автоматических камер хранения реализован более чем на 20 железнодорожных вокзалах страны

2021-08-20 10:38
На 22 вокзальных комплексах услугу хранения ручной клади и багажа в автоматических камерах хранения нового образца можно оплатить с помощью платежного сервиса, доступ к которому организован через QR-код. Ранее такие платежи осуществлялись только с использованием терминалов самообслуживания.

Новый способ приема платежей реализован на девяти вокзалах Москвы и всех вокзалах Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Ростов-Главный, Сочи, Адлер, Лазаревская, Туапсе, Краснодар, Анапа и Новороссийск.

Технология оплаты через QR-код проста и удобна в использовании. Она позволяет минимизировать возможные очереди к терминалам самообслуживания, а также провести транзакцию бесконтактным способом, что особенно востребовано в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Напомним: пилотный проект по оплате услуг автоматических камер хранения нового поколения стартовал на Ленинградском вокзале столицы и Московском вокзале Санкт-Петербурга в конце 2020 года. В дальнейшем такой способ оплаты планируется организовать на всех вокзалах, где установлены современные ячейки для хранения ручной клади и багажа. В настоящее время автоматические камеры хранения нового образца размещены более чем на 70 крупных вокзалах страны. В планах до конца 2021 года и на перспективу 2022 года – оснащение ими еще более 30 вокзальных комплексов.

