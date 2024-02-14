Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Спрос на услугу хранения вещей в новых автоматических камерах на вокзалах Восточно-Сибирской магистрали вырос на 18%

2024-02-14 09:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги пассажиры оставляли ручную кладь и багаж в современных камерах хранения свыше 93 тыс. раз. Это на 18% больше, чем в предыдущем году.

Чаще всего автоматические камеры хранения арендовали посетители вокзалов станций Иркутск-Пассажирский – 33 тыс. раз, Северобайкальск и Лена – по 18 тыс. раз, а также Улан-Удэ – 12 тыс. раз. При этом сразу на трех вокзалах в Республике Бурятии (Улан-Удэ, Северобайкальск и Таксимо) спрос на услугу за год вырос на треть.

Современные камеры хранения пришли на смену привычным стационарным. Ключевым отличием сервиса является оплата за пользование ячейкой, а не за количество багажа. При этом пассажир может выбрать наиболее подходящее отделение в зависимости от габаритов ручной клади: стандартную, среднюю или большую.

Платеж производится по QR-коду через терминал, установленный рядом с автоматическими камерами хранения. Тариф зависит от времени и размера использованной ячейки.

Для удобства посетителей автоматические камеры хранения, как правило, располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Их работа организована без выходных и круглосуточно. Полную безопасность оставленных вещей гарантирует удаленная система мониторинга и контроля.

Автоматические камеры хранения установлены на 20 вокзалах ВСЖД. Ежегодно их количество увеличивается: в 2024 году установить дополнительные 142 ячейки планируется на 8 вокзалах магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

