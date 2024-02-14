На Южном вокзале Калининграда разработали экскурсионную программу для туристов

09:43

Южный вокзал в Калининграде стал частью проекта «Вокзалы России».

Разработку экскурсионной программы, в ходе которой гости и жители янтарного края смогут познакомиться с историей и архитектурой одного из главных транспортных объектов региона, приурочили к двум датам в истории Южного вокзала – 95-летию со дня постройки и 75-летию с момента ввода в эксплуатацию после Великой Отечественной войны. Сегодня вокзальный комплекс входит в число объектов культурного наследия регионального значения.

Полуторачасовая экскурсия будет начинаться с привокзальной площади, где гид расскажет об архитектурных и технологических решениях, примененных при строительстве главного здания вокзала. Участники посетят центральный и кассовый залы, пройдут по подземному тоннелю, откуда поднимутся на платформу № 6. Гид расскажет об истории развития железных дорог региона, особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны и переселению советских граждан в Калининградскую область в послевоенные годы.

Экскурсии будут проходить 2 раза в неделю дважды в день. Конкретные даты и время можно узнать по тел.: +7 (4012) 39-06-99.

Проект «Вокзалы России», инициированный Дирекцией железнодорожных вокзалов в 2021 году, реализуется в 30 городах страны. За все время участниками познавательных мероприятий стали более 42 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.