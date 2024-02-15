Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В связи с проведением ремонтных работ 18 и 25 февраля отменяются утренние рейсы электропоездов на Дивногорском направлении Красноярской железной дороги

2024-02-15 10:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18 и 25 февраля, по воскресеньям, не будут курсировать 2 утренних электропоезда на маршруте Красноярск – Дивногорск – Красноярск:

  • Красноярск – Дивногорск (отправление из Красноярска в 04:13);
  • Дивногорск – Красноярск (отправление из Дивногорска в 05:53).

Время местное.

В указанные даты пройдут работы по замене пролетных строений двух малых железнодорожных мостов, расположенных между остановочными пунктами Молодежный и Усть-Мана на ветке Красноярск – Дивногорск.

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, ремонт искусственных сооружений железнодорожники будет осуществлять только в ночное время.

Расписание движения пригородных поездов можно уточнить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

