Доля онлайн-продаж билетов на Горьковской железной дороге в январе 2024 года выросла на 2,4%

09:33

Горьковская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании.

Так, за январь 2024 года через интернет было продано более 652 тыс. билетов, что составило 84% от общего числа билетов на поезда дальнего следования отправлением со станций ГЖД. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 81,5% от общего количества.

Отметим, что с помощью банковских карт через платежный терминал на вокзалах и станциях Горьковской железной дороги в январе 2024 года было приобретено порядка 66 тыс. проездных документов.

Доля оплаченных с помощью банковских карт билетов от общего числа проездных документов за январь 2024 года составила 50,2%, что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.