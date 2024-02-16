На туристическом направлении Красноярской магистрали Красноярск – Дивногорск появится новая пассажирская платформа Овсянка

14:06

Об этом рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин в рамках Дня ОАО «РЖД» в Законодательном собрании Красноярского края, которое состоялось в необычном формате выездного совещания, включающего осмотр объектов инфраструктуры линии Красноярск – Дивногорск.

На совещании обсуждались итоги и перспективы социально-экономического развития Красноярской магистрали, в том числе региональных пригородных пассажирских перевозок.

В нем приняли участие председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания Красноярского края Егор Васильев, депутаты, представители Министерства транспорта Красноярского края.

«Вместе с региональными властями готовимся к празднованию 100 летнего юбилея нашего знаменитого земляка, писателя Виктора Петровича Астафьева. Сейчас завершается строительство новой 90-метровой пассажирской платформы Овсянка, которая расположена в шаговой доступности от будущего Национального центра Астафьева. Платформа позволит не только достойно принять большое количество гостей и туристов, которые приедут на юбилейные мероприятия, но и повысит уровень комфорта жителей самого поселка и всех, кто пользуется электропоездами на маршруте Красноярск – Дивногорск», – рассказал Алексей Туманин.

Он отметил, что пригородные пассажирские перевозки – безусловный приоритет для Красноярской магистрали. Благодаря успешной совместной работе с правительством Красноярского края сохраняется и расширяется маршрутная сеть: этот вид транспорта остается максимально востребованным и доступным для населения.

Результатом совместной работы в 2023 году стали новые региональные маршруты. Так, впервые пригородные поезда соединили Красноярск с Назарово и Кия-Шалтырем, охватив дополнительные населенные пункты, где отсутствовало пригородное сообщение.

При поддержке краевых властей развивается проект «Городская электричка Красноярска». Так, в 2023 году началось строительство дополнительной посадочной платформы и пешеходного моста на одной из самых востребованных пассажирских станций Советского района – Красноярск-Северный. Это работа на перспективу: новая инфраструктура создаст условия для увеличения пропуска электричек после строительства второго пролета моста «777» и запуска кольцевого движения.

В планах II этапа развития «Городской электрички» до 2028 года – строительство платформы Озеро-Парк в Октябрьском районе Красноярска, реконструкция платформ Красноярские Столбы и Турбаза в Свердловском районе.

На дивногорской ветке, которая охватывает 10 туристских объектов Красноярска, совместно с правительством региона прорабатывается возможность запуска ретропоезда.

Председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания Красноярского края Егор Васильев подчеркнул, что Красноярский дорожный филиал ОАО «РЖД» играет основополагающую роль в экономике региона и обеспечении мобильности населения.

«Сегодня мы обсуждали и пригородное сообщение, и развитие туристических направлений. Красноярский край – это очень большая территория, и железная дорога успешно решает вопросы транспортной доступности. Кроме того, городские электропоезда РЖД – важная часть транспортного комплекса города Красноярска. В перспективе железнодорожное кольцо в увязке с трамвайной сетью и метро будут выполнять функцию основного перевозчика для горожан. За таким общественным транспортом будущее: это эффективно и удобно», – отметил Егор Васильев.

За последние 3 года количество пассажиров, воспользовавшихся пригородными поездами Красноярской магистрали, выросло почти на 1 млн (с 5,2 млн пассажиров в 2020 году до 6,1 млн – в 2023). Существенный вклад в увеличение объемов перевозок вносит проект «Городская электричка Красноярска». Так, только на маршруте Красноярск – Дивногорск за указанный период зафиксирован рост перевозок в 1,3 раза. В прошлом году электропоездами этого направления воспользовались более полумиллиона человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.