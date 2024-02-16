В январе 2024 года пассажирами пригородных поездов в Нижегородской области стали порядка 1 млн человек

13:35

Всего за январь 2024 года пригородными поездами в границах Нижегородской области отправлено 999 тыс. пассажиров, что на 4,5% превышает показатель 2023 года.

Отметим, что на Горьковской железной дороге в границах Нижегородской области наибольшее количество пассажиров было отправлено со станций Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семенов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.

В январе 2024 году пригородными поездами, курсирующими по маршрутам «Городской электрички» в Нижнем Новгороде, воспользовались более 116 тыс. пассажиров.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД» и на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.