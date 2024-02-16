Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров туристическими поездами пригородного сообщения на Горьковской железной дороге в январе текущего года выросли на 73%

2024-02-16 10:30
За январь 2024 года туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, воспользовались более 7,5 тыс. пассажиров. Это на 73% больше, чем за этот же период прошлого года.

По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, продолжает пользоваться повышенной популярностью тур на ретропоезде с паровой тягой Нижний Новгород – Арзамас. В состав поезда входят уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Туристы во время поездки могут посетить уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Подчеркнем, что пассажиры Горьковской магистрали также активно путешествуют пригородными поездами по маршрутам Нижний Новгород – Семенов, Казань – Васильево и Казань – Кукмор.

Всю информацию по расписанию туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД», на сайтах пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

