С 23 по 25 февраля калининградские пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня

2024-02-16 10:13
С 23 по 25 февраля 2024 года все пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня.

В частности, «Ласточки» будут отправляться из Калининграда в Зеленоградск в 06:37, 08:00, 10:15, 11:12, 12:15, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55, в обратном направлении – в 07:45, 09:07, 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:03.

Время отправления «Ласточек» в Светлогорск: 06:23, 07:41, 10:00, 10:40, 11:55, 12:55, 14:00, 14:54, 16:42 (от Северного вокзала), 17:40, 18:41, обратно из Светлогорска: 07:39, 08:57, 11:32, 12:47, 14:01, 15:07, 15:45, 16:42, 17:50, 18:54, 20:10.

В направлении Калининград – Советск вечерний пригородный поезд, отправляющийся в 18:21 с Южного вокзала, 23 и 24 февраля курсировать не будет, 25 февраля отправится по расписанию.

Утренний поезд из Советска (в 06:20) будет курсировать 23 февраля, 24 и 25 февраля отменен. Следующий пригородный поезд из Советска отправится в Калининград 25 февраля в 17:54.

Между Калининградом и Мамоново будет курсировать рельсобус, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, в обратном направлении – в 16:20.

На участке Калининград – Багратионовск время отправления пригородных поездов с Южного вокзала – 08:10, со станции Багратионовск – 14:14.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

