Услугами сопровождения на вокзалах Горьковской железной дороги в январе текущего года воспользовались более 1,6 тыс. маломобильных пассажиров

Услугами сопровождения на вокзалах Горьковской железной дороги в январе текущего года воспользовались более 1,6 тыс. маломобильных пассажиров

09:30

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе 2024 года оказана более 1,6 тыс. маломобильных пассажиров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (341 человек), Киров (333), Казань (150) и Ижевск (129).

Работники Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставят кресло-коляску, а также помогут с транспортировкой багажа.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по тел.: 8 (800) 775-00-00. Их можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг. Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.