Расписание электропоездов Красноярской магистрали изменится в выходные дни, приуроченные к 23 февраля

На выходные дни, приуроченные к 23 февраля, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание пригородных поездов, обслуживающих территорию Красноярского края.

Движение будет организовано по следующей схеме:

в четверг, 22 февраля, пригородные поезда будут курсировать по расписанию пятницы;

в пятницу, 23 февраля, – по расписанию субботы;

в субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, – согласно своим календарным дням.

Отметим, что некоторые поезда в период с 22 по 25 февраля будут курсировать по особому расписанию. Так, вечерний «экспресс» Красноярск – Иланская будет курсировать в четверг и пятницу, 22 и 23 февраля, а дневной ускоренный электропоезд Иланская – Красноярск останется в расписании только в пятницу, 23 февраля.

Электрички Зыково – Назарово – Зыково и Красноярск – Мана – Красноярск будут курсировать 23 и 25 февраля.

С учетом роста пассажиропотока на наиболее популярных направлениях в праздничные дни будет увеличено количество вагонов с 4 до 6-10.

Расписание пригородных поездов Красноярской магистрали в Хакасии и Кемеровской области, а также на маршрутах Красноярского края Решоты – Чунояр, Боготол – Чернореченская, Красноярск – Ачинск – Лесосибирск, Красноярск – Ачинск – Кия-Шалтырь, не изменится.

Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, а также на официальном сайте АО «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.