За январь-июль 2021 года через сайт ОАО «ЖД» владельцы разыскали более 1 тыс. забытых в уральских поездах вещей

12:10

Порядка 22 тыс. вещей, оставленных в поездах дальнего следования, вернулись владельцам за 7 месяцев 2021 года благодаря онлайн-сервису «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО «ЖД»). Это в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (тогда в поездах было обнаружено чуть более 10,7 тыс. вещей). В том числе в поездах Уральского филиала АО «ФПК» за 7 месяцев текущего года найдено и возвращено более 1 тыс. забытых вещей, что больше на 78,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года.

Специальный сервис поиска вещей помогает находить потерянные предметы и возвращать их владельцам с марта 2019 года. Всего с момента его запуска к пассажирам уральских поездов вернулось почти 60 тыс. оставленных в поездах предметов, в том числе более 5,5 тыс. вещей – в уральских поездах.

Чаще всего в поездах забывают головные уборы, предметы одежды, косметические принадлежности, документы, гаджеты, а также детские игрушки. Иногда находки имеют сезонный характер. Так, летом работники поездных бригад находили в вагонах солнцезащитные очки, пляжные складные коврики, сланцы и др.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «ЖД» или по адресу lost.fpc.ru. В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.