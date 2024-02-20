В 2024 году на железнодорожном вокзале Нижний Новгород внедрят новую систему навигации

Пилотный проект новой системы пассажирской навигации планируется реализовать в 2024 году на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде с последующим тиражированием на всю сеть ОАО «РЖД».

Особенностью новой системы станет создание удобного пространства с комфортными интерактивными указателями для пассажиров поездов всех направлений. В рамках концепции будет уделено большое внимание упрощению работы и доступа всех цифровых устройств железнодорожного вокзала. Это будет способствовать созданию унифицированной системы перемещение пассажиров.

Вокзальный комплекс Нижний Новгород оборудован современными сенсорными устройствами с инфографикой, которыми можно управлять с помощью рук. Они помогут пассажирам максимально оперативно получать информацию о прибытии нужных поездов и расположении основных объектов инфраструктуры. Реализация проекта поможет сделать пребывание пассажиров еще более комфортным.

Технической особенностью вокзала Нижний Новгород является то, что одновременно осуществляется посадка в пригородные поезда с одного пути по разным направлениям. Новая система навигации также призвана улучшить визуальное и звуковое сопровождение перемещению пассажиров по железнодорожной инфраструктуре.

Напомним, что на Горьковской железной дороге в 2024 году планируется проведение ремонтных работ по обновлению 27 вокзалов, станций и остановочных пунктов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.