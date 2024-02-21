В январе 2024 года на вокзалах Горьковской железной дороги отправлено более 2,8 тыс. посылок

В январе 2024 года на вокзалах Горьковской железной дороги отправлено более 2,8 тыс. посылок

13:11

В январе 2024 года сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» на Горьковской железной дороге воспользовались более 2,8 тыс. человек, из них порядка 1,9 тыс. стали получателями бандеролей, 942 – сами отправляли корреспонденцию.

Чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода: в январе текущего года услугой доставки посылок здесь воспользовались 738 человек, из них 468 человек стали получателями бандеролей из других городов, 270 – сами отправляли корреспонденцию. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услугой можно воспользоваться на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Отметим, что для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте Дирекции железнодорожных вокзалов.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.