В 2023 году бизнес-залом на вокзале Нижний Новгород воспользовались свыше 16 тыс. пассажиров

В 2023 году бизнес-залом на вокзале Нижний Новгород воспользовались свыше 16 тыс. пассажиров

10:16

В 2023 году услугами бизнес-зала, расположенном на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, воспользовались более 16,3 тыс. человек. Это на 17% превышает показатель 2022 года.

Концепция бизнес-залов подразумевает разделение помещений на несколько функциональных и интерактивных пространств, идеально подходящих для работы, отдыха и развлечения детей.

Особое внимание уделяется питанию посетителей по системе «шведского стола». Гостям на выбор предлагается выбрать салаты и холодные закуски, горячие блюда, чай и кофе. Подчеркнем, что в бизнес-зале можно беспрепятственно зарядить мобильные устройства и воспользоваться бесплатным и быстрым Wi-Fi, а также посетить душевую комнату.

Гостями бизнес-зал без дополнительной платы могут стать дети до 5 лет, владельцы карт программ лояльности Persona.aero, Grey Wall Pass, Golden Key, DragonPass и MILEONAIR, а также пассажиры премиальных классов обслуживания определенных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.