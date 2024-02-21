Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Продажи билетов на пригородные поезда Восточно-Сибирской железной дороги через мобильное приложение в 2023 году выросли в 2,4 раза

2024-02-21 10:12
В 2023 году на пригородные поезда, курсирующие в границах Восточно-Сибирской железной дороги, через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» было продано свыше 227 тыс. билетов. Это в 2,4 раза выше показателя 2022 года.

Самыми популярными направлениями стали маршруты от Шелехова до Усолья-Сибирского, в частности, Иркутск-Пассажирский – Усолье-Сибирское, Иркутск-Пассажирский – Ангарск, Ангарск – Усолье-Сибирское, Иркутск-Пассажирский – Гончарово.

Пик продаж электронных билетов через мобильное приложение пришелся на декабрь 2023 года: в этот месяц пассажирами было приобретено 29,2 тыс. проездных документов.

Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» продолжает набирать популярность среди жителей Иркутской области. С начала 2024 года им уже воспользовались свыше 44 тыс. пассажиров пригородных поездов.

Помимо приобретения проездных документов, через приложение также можно оплатить провоз багажа и домашних животных, посмотреть актуальное расписание движения поездов, получить информацию о стоимости проезда и обратиться к специалистам компании-перевозчика по вопросам улучшения организации пригородных перевозок.

Напомним: в 2023 году на Восточно-Сибирской железной дороге в пригородном сообщении было перевезено 9,2 млн пассажиров, что на 4,2% превышает показатель 2022 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

