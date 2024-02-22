Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Порядок курсирования некоторых электричек в Свердловской области изменится в праздничные выходные февраля

2024-02-22 14:20
В связи с общероссийским праздничным днем 23 февраля на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В Свердловской области в пятницу, 23 февраля, назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют только по выходным дням:

  • № 7077/7078 «Ласточка» Екатеринбург – Верхотурье;
  • № 6465/6471 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил.

23 февраля отменяются электрички, курсирующие только по рабочим дням, в частности, городской электропоезд Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6110/6112/6113).

Также изменения затронут некоторые рейсы пригородных поездов «Ласточка» (время местное):

  • № 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:24) назначен 22 февраля вместо 23 февраля;
  • № 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) назначен 23 февраля вместо 24 февраля;
  • № 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:24) назначен 23 февраля вместо 22 февраля;
  • № 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) назначен 24 февраля вместо 23 февраля;
  • № 7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:28) назначен 23 февраля вместо 22 февраля;
  • № 7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:15) назначен 24 февраля вместо 23 февраля;
  • № 7079 Екатеринбург – Карпинск (отправление в 17:28) назначен 22 февраля вместо 23 февраля;
  • № 7080 Карпинск – Екатеринбург (отправление в 02:02) назначен 23 февраля вместо 24 февраля.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

