Порядок курсирования некоторых электричек в Свердловской области изменится в праздничные выходные февраля

В связи с общероссийским праздничным днем 23 февраля на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.
В Свердловской области в пятницу, 23 февраля, назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют только по выходным дням:
23 февраля отменяются электрички, курсирующие только по рабочим дням, в частности, городской электропоезд Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 6110/6112/6113).
Также изменения затронут некоторые рейсы пригородных поездов «Ласточка» (время местное):
Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.