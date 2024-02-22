Современные пешеходные переходы через железнодорожные пути открыли в поселках Знаменск и Рощино Калининградской области

09:25

21 февраля в поселках Знаменск и Рощино открыли два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути. Оба объекта оборудованы резинокордовыми покрытиями, освещением, световыми и звуковыми оповестительными сигнализациями, а также направляющими ограждениями для пешеходов.

Обустройство перехода в поселке Знаменск обеспечило безопасный проход детей к школе через железнодорожные пути. Также переход дополнительно оборудован спуском для маломобильных граждан и пешеходов с колясками.

Переход на остановочном пункте в поселке Рощино Зеленоградского района сделал безопасным путь пассажиров пригородных поездов к пляжной зоне.

Строительство пешеходных переходов осуществлялось в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». В 2023 году на полигоне магистрали было отремонтировано 5 переходов. Так, современный пешеходный переход открыли в микрорайоне Сельма Калининграда. В 2024 году планируется проведение ремонтных работ на 19 объектах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.