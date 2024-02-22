Продажи билетов через интернет-сервисы на Дальневосточной железной дороге в январе 2024 года увеличились на 19%

Продажи билетов через интернет-сервисы на Дальневосточной железной дороге в январе 2024 года увеличились на 19%

09:18

В январе 2024 года на ДВЖД оформили более 186 тыс. электронных проездных документов, что на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля продаж через сеть интернет от общего количества реализованных билетов составила 73,2% (+7,8% к январю 2023 года).

Для приобретения билетов на поезда дальнего следования можно воспользоваться официальным сайтом ОАО «РЖД» или мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Для посадки в поезд пассажиру достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при покупке билета. На все поезда АО «Федеральная пассажирская компания» электронная регистрация осуществляется автоматически. Билеты и кассовые чеки сохраняются в личном кабинете пользователя, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.