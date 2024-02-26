Услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали в 2023 году воспользовались 6,9 тыс. маломобильных пассажиров

В прошлом году услугами сопровождения на вокзалах ДВЖД воспользовались 6972 маломобильных пассажира, что на 1,5% больше, чем в 2022 году. Более 6,3 тыс. человек оформили заявки через Центр содействия мобильности ОАО «РЖД».

Услугами сопровождения в 2023 году чаще пользовались в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Ружино и Нерюнгри.

Для маломобильных пассажиров обеспечено сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальным территориям, зданию вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), выходам на платформы согласно требованию заявки. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

На Дальневосточной магистрали ведется постоянная работа по адаптации вокзальной инфраструктуры для удобства маломобильных пассажиров. Пандусами, подъемными платформами и специальными лифтами оснащены 27 вокзалов и 137 остановочных пунктов. Мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала размещены во всех зданиях вокзальных комплексов ДВЖД.

Напомним, что с информацией об услугах и льготах, предоставляемых маломобильным пассажирам, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на корпоративном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах».

Оформить предварительную заявку на обслуживание маломобильного пассажира можно по бесплатному круглосуточному телефонному номеру в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» 8 (800)775-00-00 или по электронному адресу info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.